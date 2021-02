Altargebet in der St. Pauluskirche

Kerze erinnert an Opfer der Pandemie

Langenhagen. Vorsicht und Rücksicht sind im verlängerten Lockdown noch weiter gefragt. Bis zum 7. März bleiben die Präsenz-Gottesdienste am Sonntag in der St. Pauluskirche daher weiter ausgesetzt. Stattdessen wird die Kirche wie bisher zu den üblichen Gottesdienstzeiten zum stillen Gebet geöffnet sein. Zum Glockengeläut wird durch Pastor Frank Foerster und einen Kirchenvorsteher oder eine Kirchenvorsteherin ein Gebet am Altar gehalten, Kerzen werden dabei angezündet. Eine große Kerze erinnert an die Opfer der Covid-19-Pandemie. Sie leuchtet im Rahmen der „Aktion #lichtfenster“, zu der der Bundespräsident und auch die Evangelische Kirche aufgerufen haben, um Anteilnahme und Solidarität zu zeigen.Die Regelung mit dem stillen Gebet am Altar gilt für die Sonntage bis zum 7. März. Danach möchte der Kirchenvorstand wieder zu Gottesdiensten einladen. „Wir planen ab 14. März Gottesdienste in Kurzform, bei denen wir alle aktuellen Hygiene- und Abstandregeln einhalten werden“, sagt Pastor Foerster. „Wir möchten die Gebete, die auch im Lockdown nicht aufgehört haben, wieder mit Beteiligung der Gemeinde durchführen, sofern die aktuelle Lage es zulässt.“ Bis dahin gibt es weiterhin am Info-Zaun vor der Kirche an der Hindenburgstr. 85 einen Predigtgruß zum Mitnehmen. Er wird auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.st-pauluskirche.de bereitgestellt Das Kirchenbüro ist während des Lockdowns geöffnet. Um eine Terminabsprache wird gebeten (Tel. 0511-973940).