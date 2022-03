Altbewehrt mit vielen neuen Gesichtern

Ab 7, April: Treffpunkt Wochenmarkt erleben in Kaltenweide

Kaltenweide. Alles neu macht der Mai – so heißt es im Volksmund. Für die Bürger in Langenhagen Kaltenweide gibt es jedoch bereits eine erfreuliche Neuerung im April; das Wochenmarktgeschehen lebt wieder auf. Ab Donnerstag, 7. April, startet der wöchentlich stattfindende Markt in eine neue Saison. Mit altbewehrten Beschickern und vielen neuen Gesichtern. Die Besucher können sich jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr über ein vielfältiges Angebot freuen, von frischem Obst und Gemüse über eine vielfältige Auswahl an Trockenfrüchten bis hin zu herzhaften und süßen Backwaren ist alles dabei. Doch nicht nur die Erledigung des Wocheneinkaufs ist somit in der Helene-Lange-Passage gesichert, sondern auch eine neue Begegnungsstätte geschaffen. Sorgt der Wochenmarkt doch für einen regen Austausch zwischen Kunden und Beschickern, die immer mit Rat und Tat zu Seite stehen. Sei es mit Tipps und Tricks zur Lagerung der frischen Lebensmittel, schmackhaften Rezepten für das tägliche Familienessen, romantische Dinner, die Grillparty unter Freunden oder Hintergrundinformation zur Herkunft und Anbau des Lieblingsgemüses.„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Stadt Langenhagen und sehen der Belebung des Wochenmarktes positiv entgegen. Durch unsere langjährige Erfahrung in der Veranstaltung von Wochenmärkten konnten wir ein großes Netzwerk aufbauen und so bereits neue Beschicker für den Markt gewinnen. Es ist uns ein Anliegen den Wochenmarkt stetig weiterzuentwickeln und ihn als feste Größe in der Bevölkerung zu etablieren“, so Carlos Aragues Bremer, Niederlassungsleiter der Deutschen Marktilge für die Region Hannover.