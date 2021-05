Alten Hasen und junge Ehrenamtliche

29. Mai: CDU Langenhagen wählt ihre Kandidaten für die Kommunalwahl

Langenhagen (ok). Die erste Veranstaltung seit mehr als einem Jahr in Präsenz. Die Langenhagener CDU trifft sich am Sonnabend, 29. Mai, im Walter-Bettges-Stadion, um für die Kommunalwahl die Kandidaten für den Rat der Stadt und den Bürgermeisterkandidaten zu wählen. Nach einstimmger Meinung des Stadtverbandsvorstandes soll Amtsinhaber Mirko Heuer noch einmal als Hauptverwaltungsbeamter kandidieren.Was die Kandidaten für den Rat der Stadt angeht, sagt die Stadtverbandsvorsitzende Jessica Golatka: "Ich freue mich besonders darüber, dass es uns gelungen ist dem angekündigten Generationswechsel mit diesem Wahlvorschlag ein ganzes Stück näher zu kommen. Wir haben für Langenhagen ein Team aufgestellt und holen die unterschiedlichsten Kompetenzen in den Rat der Stadt: Unsere jüngste Kandidatin ist 18 Jahre alt und macht gerade Abitur, unsere älteste Kandidatin hat gerade ihren 75. Geburtstag gefeiert. Wir bringen die Dynamik der jungen Ehrenamtlichen mit der Erfahrung der alten Hasen zusammen."