Alter Hase und kleiner Engel

Engel, Hase, Bommelmütze auf dem Weihnachtsmarkt

Unter dem Motto "Engel, Hase, Bommelmütze" lädt die Elisabethkirchengemeinde auch in diesem Jahr wieder ein, gemeinsam mit dem alten Hasen und dem kleinen Engel mit der gelben Bommelmütze bei Kerzenlicht dem Geheimnis von Weihnachten auf die Spur zu kommen. Zu den Andachten in der Adventszeit ist die ganze Familie herzlich willkommen.Start ist am Freitag, 6. Dezember, um 17.30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt gemeinsam mit dem Kinderchor. Weitere Termine sind am Mittwoch, 11., und Mittwoch, 18. Dezember, jeweils um 18 Uhr.