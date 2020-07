Am Donnerstag werden die Bauzäune entfernt

Neues Klettergerät auf dem Spielplatz Glockenheide steht

Kaltenweide. Endlich kann auf dem Spielplatz Glockenheide wieder nach Herzenslust geklettert werden. Am Donnerstag, 8. Juli, werden die letzten Bauzäune von der ausführenden Baufirma entfernt.Dann können die neuen Spielgeräte erkundet werden: Eine Kletterkombination aus drei Türmen, die mit einem Steigstamm, einer Stamm- und einer Balancierbrücke miteinander verbunden sind. Außerdem gibt es einen Seilaufstieg und eine Rutschstange.„Die Kletterburg, die hier bis Mai noch stand, wurde über die Jahre immer häufiger reparaturbedürftig, so dass eine Instandsetzung irgendwann unwirtschaftlich war“, erklärt Projektleiterin Stephanie Koll die Entscheidung der Stadt für den Ersatz.Insgesamt hat die Stadt Langenhagen mit dem Abbau des alten Geräts sowie Anschaffung und Installation der neuen Kombination 31.000 Euro investiert.Um das Ganze noch einmal gebührend zu feiern, hat sich die Stadtverwaltung etwas Besonderes ausgedacht: Pünktlich zum ersten Ferientag wird der Spielplatz am Donnerstag, 16. Juli, um 15 Uhr von Bürgermeister Mirko Heuer nochmal offiziell eröffnet – inklusive Eiswagen!