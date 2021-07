Autor Willi Gmehling beim LeseKunstSommer am Gymnasium

Langenhagen. Er hat Einzug in unsere Schule gehalten, sich in den Klassen 5a und 5b des Gymnasiums niedergelassen und eine wunderbare, erfüllende Atmosphäre verbreitet … der LeseKunstSommer! Die beiden Klassen haben eine Veranstaltung erlebt, die – wie der Titelverspricht – Lesen und Kunst im und über den Sommer verbindet (Kooperation des Friedrich-Bödecker-Kreis Niedersachsen mit dem Kunstverein Hannover). So war amDienstag zunächst der Kinder- und Jugendbuch-Autor Will Gmehling zu Gast im Klassenzimmer und las aus seinem mit dem Jugendliteraturpreis 2020 ausgezeichneten Buch „Freibad – Ein ganzer Sommer unter dem Himmel“ vor. Es war eine sehr lebendige, unterhaltsame Lesung, die gleichermaßen die Schüler sowie Lehrerinnen begeistert hat. Die Schüler hatten danach vieleFragen an diesen bekannten Autor und wir waren sehr beeindruckt, wie nahbar und offen Will Gmehling alle Fragen beantwortet und persönlich von sich erzählt hat. Weil sie ihn so ‚cool‘ und ‚supernett‘ fanden, ließen sich viele Schülerinnen und Schüler sogar ein Autogramm auf den Unterarm geben. Vor allem sein eigentlicher Berufswunsch kam gut an: Er wäre am liebsten Mittelstürmer geworden. Das hat zwar nicht geklappt, aber sein Tipp am Vormittag vor dem Achtelfinale der EM, dass Deutschland gegen England mit 0.2 verlieren werde, ist eingetroffen…Im Anschluss haben die Schüle in Anlehnung an das Thema des Buches und unterAnleitung von zwei Kunstpädagoginnen mit Begeisterung ihre eigenen Traum-Freibädergestaltet und durften mit Aquarellfarben und Washitape kreativ werden.