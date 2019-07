DRK-Tagespflege und -Sozialstation jetzt in Wiesenau

Langenhagen. Es war ein arbeitsreiches Wochenende, aber mit vereinten Kräften ging alles problemlos voran: Ab sofort sind DRK-Tagespflege und -Sozialstation am neuen Standort in der Freiligrathstraße 5 in Langenhagen-Wiesenau erreichbar. „Die Tage vor dem Umzug waren etwas turbulent, aber letztendlich hat alles geklappt“, freut sich Bereichsleiter Matthias Thäle. Der komplette Umzug musste während des laufenden Betriebes durchgeführt werden. Lediglich die DRK-Tagespflege hatte einen Tag geschlossen, damit das Mobiliar an den neuen Standort gebracht werden konnte. „Für die Kunden der Sozialstation und Tagespflege ändert sich im Grunde nichts. Nur unser Standort ist ein anderer. Aber telefonisch und elektronisch sind wir auf den gleichen Wegen wie vorher auch erreichbar“, so Thäle.