Amboss, Comic und Manga

kreARTiv-werkstatt-Programm für Kinder und Jugendliche ist da

Langenhagen. Die Anmeldung für das kreARTiv-werkstatt-Programm startet am Montag, 9. Mai.. Vom 20. Mai bis 3. Juli haben Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren die Möglichkeit, verschiedene Freizeitangebote zu besuchen. Wer also Lust hat, mal mit Amboss und Esse zu schmieden, die Kunst des Comic- und Mangazeichnens zu entdecken, leckere und saisonale Rezepte auszuprobieren oder sportlich im Parkour- Gym zu werden, sollte sich die aktuelle kreARTiv werkstatt nicht entgehen lassen.Persönliche Anmeldungen nimmt die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur ab dem 9. Mai, montags von 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr, im Haus der Jugend am Langenforther Platz 1 entgegen.Reservierungen sind per Mail unter kiju@langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73 07-99 50 ab Montag, den 9. Mai, möglich.Das kreARTiv werkstatt Programmheft wird in den Langenhagener Grundschulen verteilt und über die Iserv Schulplattform online verschickt. Darüber hinaus wird das Programm im Rathaus und dem Haus der Jugend zur Mitnahme ausliegen. Wer es lieber online versuchen möchte, findet unter www.kiju-langenhagen.de das Programmheft auch als Download. Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur zur Verfügung. Wer immer aktuell über die Veranstaltungen informiert sein möchte, kann sich hier gerne zu unserem Newsletter anmelden oder schaut auf der oben genannten Homepage vorbei.