An der Playstation 4

Großes FIFA-22-Turnier in Langenhagen

Langenhagen. Die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen, die Johanniter-Unfall-Hilfe und die MAJAs (Mobile Aufsuchende Jugendarbeit in Langenhagen) veranstalten gemeinsam am Freitag, 13. Mai , von 16.30 Uhr bis um 21 Uhr ein FIFA-22-Turnier im Haus der Jugendzwölf 12 bis 27 Jahren können an dem Turnier teilnehmen und sich im Jugendzentrum der Johanniter, MAJA oder vor Ort in den Jugendtreffs in Kaltenweide, Engelbostel, Godshorn und Wiesenau anmelden. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen lohnt sich eine frühe Anmeldung.Die Anmeldefrist endet am Mittwoch, 11. Mai.Gespielt wird FIFA 22 auf der Playstation 4. Die Sieger und Siegerinnen können dabei Preise gewinnen. Während der Veranstaltung gibt es ein tolles Side-Event mit verschiedenen, spannenden Aktionen, an denen alle kostenlos teilnehmen können!Um für das Turnier in top Form zu sein, können Kinder und Jugendliche vorher in den bereits obig genannten städtischen Jugendtreffs zu den jeweiligen Öffnungszeiten vorbeikommen und trainieren. Informationen zu Veranstaltern und den Öffnungszeiten findet ihr auf den Internetseiten www.kiju-langenhagen.de, www.johanniter.de/langenhagen und auf www.lebenshilfe-lw.de. Bei Fragen zur Anmeldung oder zum Turnierablauf bitte bei MAJA unter der Telefonnummer (0162) .2 17 40 38 melden..