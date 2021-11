Andalusien - Zauber der Natur

NABU-Multivisionsvortrag am 26. November

Langenhagen. Kaum eine andere Region Spaniens vereint bemerkenswerte Tier- und Pflanzenwelt, traditionsreiche Kultur und den temperamentvollen mediterranen Lebensstil so wie Andalusien. Uwe Gohlke nimmt Interessierte mit auf eine Reise zu langen Sandstränden, schneebedeckten Bergen, in die einzige Wüste Europas und in weiße Dörfer, die sich malerisch an Berghänge schmiegen. Ganz weit im Süden erscheint der afrikanische Kontinent schließlich zum Greifen nah.Ein besonderes Augenmerk dieses Vortrags liegt dabei auf der Natur des Landes: der Vogelwelt im Doñana Nationalpark, der fantastischen Felsformationen des El Torcal und Wale in der Straße von Gibraltar, um nur einige Highlights zu nennen.Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für die Veranstaltung gilt die 2-G-Regel mit Kontrolle beim Einlass. Eine rechtzeitige schriftliche Anmeldung mit den Angaben gemäß Corona- Verordnung (Name, Anschrift, Telefonnummer) ist bis drei Tage vor dem Termin erforderlich. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der VHS Langenhagen statt und ist kostenlos. Über eine Spende für den Naturschutz freut sich der NABU Langenhagen.Veranstaltungsort: Bildungszentrum im Eichenpark, Stadtparkallee 31. Termin: 26.November um 18 Uhr. Ansprechpartner und Anmeldung bei: Georg Obermayr, Telefon (0511) 73 78 33E-Mail: georg.obermayr@nabu-langenhagen.de.