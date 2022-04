Anders gedeutscht

11. Mai: Marcus Jeroch jongliert mit Worten und Bällen

Langenhagen. Ein Akrobat im Sprachgewitter: Am Mittwoch, 11. Mai, um 19 Uhr präsentiert Marcus Jeroch die skurrilen Texte seines Lieblingsautors Friedhelm Kändler im daunstärs.Er wirbelt über die Bühne, wirft mit Worten, Hüten und Bällen um sich, tauscht den Wort-Sinn, taucht ein in die Sprache, bis zu Wahn und Tiefenrausch. Den Körper verschraubt, die Gliedmaßen in Rage, so tobt er lustvoll, grotesk und wild, als habe ihn die Muse einmal zu viel geküsst. Ob Travestie des Worts, Artistik des Klangs, Buchstabenspiel und Sprachgewitter - Jeroch bietet ein Vergnügen voll Nonsens und gleichzeitig feinster, versteckter Philosophie.Marcus Jeroch brilliert als Moderator und Wortartist im Tigerpalast Frankfurt, im Hansa Theater Hamburg und in den Varietés Deutschlands, unterhält und begeistert mit seinen waghalsigen, eigenwilligen Jonglagen und dem reichen Repertoire an geistreichen Textdarbietungen voller Humor und Tiefsinn.Der Eintritt kostet 10 Euro.Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Volkshochschule im Eichenpark persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 73 07 97 18, auf www.vhs-langenhagen.de oder per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.