Andreas Friedrich an der Spitze

CDU-Ortsverband Langenhagen wählt neuen Vorstand

Langenhagen. Der CDU-Ortsverband Langenhagen hat auf seiner Mitgliederversammlung am 26. November einen neuen Vorstand gewählt. Sebastian Kurbach gab sein Amt als Vorsitzender nach zwei Jahren an Andreas Friedrich ab. Claudia Hopfe übernimmt im neu gewählten Vorstand das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden. Des Weiteren wurde Maximilian Voigt als Schriftführer und Carl Marcus Müller als Schatzmeister wiedergewählt. Den Vorstand komplettieren Alexander Schaper und Bernhard Döhner als Beisitzer.Friedrich dankt den scheidenden und den wiedergewählten Mitgliedern des alten Vorstandes für ihr Engagement und für ihre geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren und freut sich auf eine konstruktive und zukunfstorientierte Arbeit im neu gewählten Gremium.