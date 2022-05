Andy Reiss bleibt Scorpions treu

Verteidiger seit mehr als einem Jahrzehnt beim Eishockey-Oberligisten

Langenhagen/Wedemark. Angedeutet hatte er es schon bei der Saisonabschlussfeier, verbindlich ist es aber erst jetzt. Pünktlich zu seinem 36. Geburtstag am Dienstag stand fest, dass Andy Reiss auch in der kommenden Saison ein Scorpion bleibt.Der in Hannover geborene 1,82 Meter große und 83 Kilogramm schwere Verteidiger war schon ein Teil des Scorpions Teams, als sie 2010 die Deutsche Meisterschafterrangen. „Andy muss unbedingt ein Scorpion bleiben“, forderte Trainer Kevin Gaudet, bevor er wieder nach Kanada flog.„Ein äußerst zuverlässiger Verteidiger, der gerade in den Playoffs gezeigt hat, dass er noch heute ganz oben mitspielen kann“, freut sich dann auch Sportchef Eric Haselbacher nach Abschluss der Vertragsverhandlungen. „Gerade läuferisch, auch als Charakter im Team und seine sportliche Vorbildfunktion macht Andy zu einem absoluten Top-Spieler“, so Kevin Gaudet.