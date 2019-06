Anfassen, ausprobieren, schnuppern

Musikschule lädt für Sonnabend, 15. Juni, zum Tag der offenen Tür ein

Langenhagen. Am Sonnabend, 15. Juni, findet von 15 bis 18 Uhr Uhr der Tag der offenen Tür der Musikschule statt. Auf die ganze Robert-Koch-Schule verteilt stehen die vielen verschiedenen Instrumente zum Ausprobieren bereit und die Lehrkräfte für Fragen zur Verfügung. Holz- und Blechblasinstrumente, Flöten, Streichinstrumente, Gitarren, E-Bass, Klavier und Schlagwerk warten auf neue Interessenten. Für die ganz Kleinen mit ihren Eltern gibt es um 15.45 Uhr im Musikgarten eine Schnupperstunde. Anschließend um 16.30 Uhr können sich die etwas älteren Zwerge in der musikalischen Früherziehung ausprobieren.Gebucht können vor Ort (oder mail an: musikschule-langenhagen@t-online.de) auch die letzten Restplätze für die Föhrfreizeit (2. bis 12. August). Auch für "nichtmusizierende" Kinder! 390 Euro all inclusive (Fahrt, Fähre, Unterkunft, Vollverpflegung, Freizeitprogramm). drei Plätze für Mädchen 14/15 Jahre, sieben Plätze für Jungen 14/15 Jahre, zwei Plätze für Jungen 16/17 Jahre. In der Cafeteria werden zum Kaffee leckere Waffeln und selbstgemachter Kuchen angeboten.