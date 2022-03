Anmeldungen an der IGS

Donnerstag, 5. Mai, von 9 bis 19 Uhr

Langenhagen. Die Entscheidungen der Eltern aller Viertklässler für eine der weiterführenden Schulen in Langenhagen steht unmittelbar bevor. Die Anmeldungen in der Integrierten Gesamtschule Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße finden amDonnerstag, 5. Mai, in der Zeit von 9 bis 19 Uhr statt. Um unnötige Menschenansammlungen im Schulgebäude zu vermeiden, bitten wir die Eltern, vorab unter www.igs-langenhagen.de einen verbindlichen Termin für die Anmeldung zu vereinbaren. Ein entsprechendes Modul ist online freigeschaltet. Hilfsweise ist auch eine telefonische Terminvereinbarung möglich unter (0511) 7307 – 96 40. Gleichzeitig wird höflichst um das Tragen einer FFP2-Maske gebeten.Schulleiter Timo Heiken macht darauf aufmerksam, dass die Reihenfolge der Anmeldungen für die Aufnahme nicht die geringste Rolle spielt. „Der Erste wird genauso wie der Letzte behandelt.“ Bei zu vielen Anmeldungen entscheidet das Los.Auch im kommenden Schuljahr wird wieder eine Orchesterklasse eingerichtet. Eltern und Kinder, die daran Interesse haben, können dies bei der Anmeldung angeben.Zur Anmeldung sind bitte mitzubringen:Kopien der letzten beiden Zeugnisse (Jahrgang vier, erstes Halbjahr und Jahrgang drei, zweites Halbjahr) und bei Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf das Gutachten sowie die Mitteilung der Landesschulbehörde in Kopie. Außerdem sind die von beiden Sorgeberechtigten unterschriebene Sorgerechtserklärung und die Erklärung über einen bestehenden Masernimpfschutz (alternativ den Impfausweis im Original) mitzubringen.Alle notwendigen Formulare stehen auf der Homepage: www.igs-langenhagen.de bereit und sollen möglichst bereits ausgefüllt mitgebracht werden, um Wartezeiten zu verhindern.Der Aufnahmeausschuss tagt am Montag nach den Anmeldungen. Mit einer Information der Eltern und Sorgeberechtigten in Bezug auf die Entscheidung über eine Aufnahme ist wenige Tage danach zu rechnen, so dass im Falle einer Ablehnung noch völlig problemlos eine Anmeldung an einer der anderen weiterführenden Schulen vorgenommen werden kann. Der zentrale Nachmeldetermin ist der 18. Mai.