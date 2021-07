Annika McGuigan an der Orgel

Gottesdienst in der Elisabethkirche am 25. Juli

Langenhagen. In der Elisabethkirche wird am nächsten Sonntag, 25. Juli, an der Orgel Annika McGuigan begrüßt. Während des Gottesdienstes sind einige Stücke aus ihrem Programm zur Abiturprüfung zu hören, die Annika McGuiganmit Bestnote bestanden hat. Es erklingen Werke von J. S. Bach, Eugene Gigout und Dietrich Buxtehude.Da der Orgelmotor in der Elisabethkirche nach 60 Jahren „Dienstzeit“ausgetauscht werden musste und die Orgel über einen längeren Zeitraum nicht spielbar war,fand die Prüfung seinerzeit in Annikas Heimatgemeinde Elze statt. Beginn ist um 10 Uhr. Die Predigt hält Superintendent Holger Grünjes.Die Zahl der Mitfeiernden ist aufgrund der Hygiene- und Abstandsbestimmungen weiterhin begrenzt. Zugelassen sind 50 Besucher. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei besonders gut besuchten Gottesdiensten kann es aber auch einmal vorkommen, dass kein Einlass mehr möglich ist. Bitte nicht die medizinische Mund-Nase-Bedeckung vergessen