ansprechBAR der SPD

Politik im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern

Langenhagen. Sichtbar sein, ein offenes Ohr haben für die Anliegen und Probleme der Bürgerinnen und Bürger, auch außerhalb des Wahlkampfes. So wünschen sich viele Wähler die Politik. Dem möchte die SPD-Abteilung Langenhagen am Sonnabend, 15. September, mit ihrer „ansprechBAR“ auf dem Marktplatz nachkommen. Hier werden diverse Ansprechpartner zu unterschiedlichsten Themen präsent sein, ob es speziell um Langenhagener Fragen geht, oder zu Themen aus Land oder Bund – Bundestagsabgeordnete Caren Marks sowie Landtagsabgeordneter Rüdiger Kauroff sind zwischen 10 und 12 Uhr an der „ansprechBAR“ zugegen. „Wir möchten mit diesem besonderen Angebot allen Interessierten eine Möglichkeit bieten, sich auch gerne vom Trubel des Martkgeschehens eine kleine Auszeit zu gönnen – wer möchte, kann mit seinem Gesprächspartner in unseren gemütlichen Cocktailsesseln Platz nehmen und bekommt dazu sogar ein Getränk gereicht“, erläutert der Vorsitzende der Abteilung Frank Stuckmann. Die Aktion wurde im Jahr zuvor ins Leben gerufen und fand großen Zuspruch. Auch wer sich über die Arbeit der SPD vor Ort informieren möchte, findet hier Rede und Antwort. Übrigens: Wer sich gerne selbst mit engagieren möchte und sich vor Ort zu einer Mitgliedschaft entscheidet, für den hält der Vorstand an diesem Tag eine kleine Überraschung bereit. Zu finden ist die „ansprechBAR“ vor dem Modehaus Haase, Ecke Ost-/Südpassage.