Arbeiten dauern etwa bis Mitte Juni

Baufortschritt am Silbersee-Parkplatz erfordert ab 4. Mai Sperrung

Langenhagen. Die Neugestaltung des Parkplatzes auf der westlichen Seite des Silbersee-Geländes schreitet voran. Entsprechend dem Baufortschritt kann die beauftragte Firma nun mit den Arbeiten im Bereich der asphaltierten Zufahrt beginnen. Diese wird daher ab Mittwoch, 4. Mai, komplett gesperrt. Das heißt weder Fahrzeuge, Radfahrende noch Fußgänger können die Wegeverbindung nutzen.Die Arbeiten in diesem Teilbereich dauern vorbehaltlich der Wetterverhältnisse bis Mitte Juni. Solange muss die Sperrung bestehen bleiben. Umleitungen für Fußgänger sowie Radfahrende, von denen einige diese Strecke als Verbindung in Nord-Süd-Richtung verwenden, sind ausgeschildert.Die Verwaltung appelliert an die Bevölkerung, den Umleitungen zu folgen beziehungsweise auf den größeren Parkplatz im Westen des Silbersee-Geländes auszuweichen, um das Bauvorhaben nicht unnötigerweise zu verzögern.Für die DLRG-Wasserrettungsstation und der am Silbersee ansässigen Gastronomie sind Zufahrten gewährleistet.Seit November 2021 lässt die Stadt Langenhagen den kleinen Parkplatz am Silbersee sanieren. Gut 750.000 Euro investiert sie, damit der vor etwa 50 Jahren angelegte Platz eine neue Struktur erhält. Durch eine neue Aufteilung erhöht sich die Zahl der Stellflächen auf insgesamt 126 sowie die Größe der Grünflächen, auf denen künftig das Regenwasser versickern kann. Außerdem werden auf dem gut 5.250 Quadratmeter großen Areal 41 neue Bäume angepflanzt.