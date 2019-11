Atemberaubende Filmaufnahmen

Multivisionsvorführung West-Norwegen am Freitag, 6. Dezember

Langenhagen. Die Skandinavien-Experten und Naturfilmer Ulrike Hügel und Uwe Gohlke entführen den Zuschauer mit atemberaubenden Filmaufnahmen an die Westküste des mittleren Norwegens. Was man sonst nur auf einer Hurtigruten-Schiffsreise zu sehen bekommt, haben die beiden Naturbeobachter während mehrmonatiger Reisen von Land aus mit dem Wohnmobil, mit dem Fahrrad und zu Fuß erkundet. Auf dem spektakulären Jahrhundertbauwerk Atlanterhavsveien und dem legendären Kystriksveien Fv17, weit entfernt vom Durchgangsverkehr zum Nordkap, geht es über zwölf Autofähren und unzählige Brücken von der Rosenstadt Molde in die Domstadt Trondheim bis hin zum Erzhafen Narvik, immer dicht an der dünn besiedelten Atlantikküste entlang. Die beiden Skandinavien-Experten zeigen in ihrer Show aber auch andere fantastischen Gegenden Norwegens, die von den meisten Nordlandreisenden gar nicht wahrgenommen werden und die wohl in kaum einer anderen Show zu sehen sind. Die Reise führt unter anderem auf Norwegens geologisches Nationaldenkmal Leka, in die tief im Berg versteckte Trollkirche, zur sagenumwobenen Bergkette Sieben Schwestern, in ein von der Natur erschaffenes Marmorschloss, zum stärksten Gezeitenstrom der Welt, zu tiefblauem Gletschereis und mehr als 1.000 steile Holzstufen in einen magischen Karst-Nationalpark. Neugierige Elche und freche Ziegen begleiten die beiden Filmemacher bei ihren Ausflügen in die nordische Landschaft mit erstaunlichem Pflanzenreichtum, interessanter Kunst und Kultur sowie fantastischen Ausblicken auf die eindrucksvolle Inselwelt, über der nachts die Polarlichter tanzen. Schon mehr als 20 Mal waren Hügel und Gohlke in Norwegen unterwegs, um die grandiosen Landschaften, die Menschen und ihre Kultur, die Tier- und Pflanzenwelt und nicht zuletzt ihre persönlichen Erlebnisse und Eindrücke in brillanten Filmaufnahmen festzuhalten, die sie während ihrer Multivisionsveranstaltung vorführen und live kommentieren werden. Nach der Vorführung stehen die beiden Vortragsreferenten für Fragen zur Verfügung. Außerdem können DVDs/Blu-rays zum Thema käuflich erworben werden.Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt. Eine rechtzeitige Anmeldung bis drei Tage vor dem Termin ist erforderlich. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der VHS Langenhagen statt und ist kostenlos. Über eine Spende für den Naturschutz würden wir uns freuen. Termin: Freitag, 6. Dezember, von 18 bis 19.30 Uhr. Veranstaltungsort: Bildungszentrum im Eichenpark, Stadtparkallee 31, 30853 Langenhagen; Ansprechpartner: Georg Obermayr, Telefon (0511) 73 78 33, E-Mail: georg.obermayr@nabu-langenhagen.de