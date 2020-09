Auch 2020 kommt der FC St. Pauli

Rabauken-Fußballschule kommt vom 12. bis 16. Oktober nach Engelbostel

Engelbostel. Corona hin oder her, das Fußballerleben muss weitergehen! Deshalb veranstalten der MTV Engelbostel-Schulenburg und der FC St. Pauli auch in diesem Herbst (vom 12. bis 16. Oktober) wieder ihr jährliches Rabauken-Fußballcamp und am 27. September einen FUNino-Spieltag. Natürlich alles unter Wahrung der derzeitig geltenden Hygieneregeln.Bereits im September haben Fußballvereine aus Hannover und der Region die Möglichkeit Ihre Teams für den FUNino-Spieltag beim MTV Engelbostel-Schulenburg anzumelden. Informationen dazu gibt es im Internet unter https://kickplan.de/de/portal/hosts/3-fc-st-pauli oder können per E-Mail an busse@mtv-engelbostel-schulenburg.de angefordert werden.Während der Herbstferien können wieder alle Mädchen und Jungen zwischen sechs und 13 Jahren, am Rabauken-Fußballcamp des FC St. Pauli und damit an einer der besten Fußballschulen Deutschlands (Drei-DFB-Sterne) trainieren. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält eine FC St. Pauli-Rabauken-Ausrüstung (diese besteht aus einem tollen Trikotsatz der Fußballschule mit eigenem Wunschnamen und –nummer, einem Sportbeutel, einer Trinkflasche und einigen Kleinigkeiten). Darüber hinaus können sich die Teilnehmer in der Zeit von 9.30 bis 16 Uhr auf ein spannendes Fußballtraining von qualifizierten Jugendtrainern sowie die ein oder andere tolle Überraschung und jeden Tag ausreichend Getränke und ein warmes Mittagessen freuen.Ziel der Rabauken-Fußballschule ist es neben dem Fußball wichtige Werte wie Teamgeist, soziale Kompetenzen, Fairness, Respekt und Toleranz sind hierbei wichtige Werte um vermitteln. Alle Kinder erwartet jede Menge Spaß, Fußball und natürlich der FC St. Pauli, das heißt neben dem Training mit dem runden Leder haben wir uns eine Menge Aktivitäten rund um den Fußball und den FC St. Pauli ausgedacht.Die Anmeldung ist über das Internet möglich. Unter der Adresse www.rabauken.fcstpauli.com finden Sie alle relevanten Informationen.Direkt zur Anmeldung: https://fussballschule.fcstpauli.com/de/portal/eve...