Auf Abstand achten

ADFC appelliert an Autofahrer

Langenhagen. Am Montag beginnt die Schule auch für die Schulanfänger, und wie in jedem Jahr werden sich viele mit dem Fahrrad auf den Weg zur Schule machen. Daher geht der besondere Appell des ADFC Langenhagen an die motorisierten Verkehrsteilnehmer, den im Verkehr vorgeschriebenen innerörtlichen Mindestabstand von 1,5 m zwischen Fahrradfahrenden und überholenden Kfz unbedingt einzuhalten.Bei zu schmalen Straßen, also mit weniger als 5 Metern freier Straßenbreite ist das Überholen mit Pkw untersagt, weil dieser vorgeschriebene innerörtliche Mindestabstand dann nicht eingehalten werden kann, bei den breiteren Lkw muss die Straße eben entsprechend noch breiter sein: Dann muss das Kfz eben hinter den Radfahrenden herfahren, bis sich eine ausreichende Straßenbreite zum Überholen ergibt.Diese Abstandsregel mit 1,5 m Mindestabstand innerörtlich und 2,0 m Abstand außerörtlich hilft, Unfälle und Unsicherheiten/Ängste beim Radfahren zu vermeiden und muss deshalb gerade, aber nicht nur, zum Schulbeginn angewendet werden.