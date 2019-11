Vortrag von Eberhard Engel-Ruhnke am 27. November in St. Paulus

Langenhagen. In der Reihe St. Paulusgespäche zeigt Eberhard Engel-Ruhnke am Mittwoch, 27. November, um 19.30 Uhr Bilder von seiner Wanderung auf dem portugiesischen Jakobsweg, dem Caminho Portugues. Er wanderte vom 24. März bis zum 6. April auf dem Pilgerweg von Porto nach Santiago de Compostela mit einem Abstecher zum Kap Finisterre an der Westküste Galiciens. bei schönem Wetter, tollen Eindrücken und auch mit unvermeidlichen Blasen an den Füßen. Weiter berichtet er von seinem Aufenthalten in Porto und Sesimbra, dem liebsten Sommerurlaubsort der Portugiesen. Die wunderschöne Landschaft, die unbändige Natur und die tosenden Wellen an der portugiesischen Küste laden die Besucher ein, Portugal zu erleben und eventuell es dem Berichterstatter gleich zu tun. Erwartet werden auch andere Portugal-Erfahrene, so dass mit einem anregenden Austausch zu rechnen ist. Um portugiesische Stimmung aufkommen zu lassen, gibt es Vinho Verde im Ausschank und Melodien von Bert Kaempfert "April in Portugal. Eine kleine Überraschung hat Engel-Ruhnke auch noch zu bieten. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr in der Hindenburgstraße 85 in Langenhagen.