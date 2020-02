Auf den zukünftigen Stellen angekommen

Auszubildende der Hannoverschen Volksbank bestehen Abschlussprüfung

Langenhagen. Viele strahlende Gesichter gab es bei einer kleinen Feierstunde der Hannoverschen Volksbank: Alle 18 Auszubildenden der Hannoverschen Volksbank und ihrer Niederlassungen Hildesheimer Börde und Celle haben ihre Ausbildung zur Bankkauffrau undzum Bankkaufmann erfolgreich absolviert. Dazu gratulierte Vorstandssprecher Jürgen Wache den frisch gebackenen Bankern und überreichte Ihnen ihre Abschlusszeugnisse. Gemeinsam mit Personalchef Johann Graver und Nicole Jankowski, bisherige Ausbildungsleiterin der Volksbank Hildesheimer Börde, wünschte er ihnen für ihren weiteren beruflichen Werdegang alles Gute.Auch Malte Wölbern, Ausbildungsleiter in der Hannoverschen Volksbank, gratulierte stolz „seinen“ jungen Bankkaufleuten zur bestandenen Prüfung. „Die zweieinhalb Jahre ihrer Ausbildung sind wie im Flug vergangen“, meinte Wölbern und hatte gleich noch eine gute Nachricht für die jungen Bankkaufleute: „Viele der frisch Ausgelernten sind bereits in ihren zukünftigen Stellen angekommen und freuen sich sehr auf ihre neuen Aufgaben.“Die Abschlussprüfung vor der IHK haben im Einzelnen erfolgreich abgeschlossen: Jan Philipp Döhring (Burgdorf), Elisa Dycewald (Lamspringe), Jannik Feldten (Hannover), Carolin Giese (Langenhagen), Albina Gjelevic (Hannover), Patrick Heumann (Petershagen), Lara Hippler (Hannover), Sophia Hohmann (Hannover), Adelisa Janjos (Salzgitter), Charlotte Lange (Hildesheim), Marvin Lenk (Hildesheim), Samira Nobel (Schellerten), Leon Pläsier (Hannover), Benita Schmelter (Garbsen), Jan-Alexander Schmidt (Seelze), Ole Karsten Schmieta (Wedemark), Kevin Schumann (Neustadt am Rübenberge) und Charleen Trilling (Hannover).Für Sophia Hohmann und Charleen Trilling bedeutet die bestandene IHK-Abschlussprüfung jedoch nur eine Zwischenstation: Die Bachelor-Studenten beenden ihre Ausbildung erst am 31. Juli mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.).