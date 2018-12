Auf der Suche nach dem Christkind

Elia-Gemeinde setzt gute Musical-Tradition in Langenhagen fort

Langenhagen. Die Proben laufen auf Hochtouren – am Heiligen Abend ist es dann soweit! Um 15 Uhr führen Kinder und Erwachsene der Evangelisch-lutherischen Elia-Kirchengemeinde das Weihnachtsmusical "Die sonderbare Nacht" von Hella Heizmann und Gertrud Schmalenbach auf. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Julchen, ein kleines Mädchen, das sich auf die Suche nach dem Christkind begibt. Sie trifft viele Personen, die unsicher sind, was es mit dem Christkind eigentlich auf sich hat. Auf dem Weihnachtsmarkt dann kann sie diese große Frage klären. Livemusik begleitet die singenden und schauspielenden Akteure. Nach Auftritten in der Eishalle und im Forum findet in diesem Jahr das Musical in der Festhalle im Eichenpark, Stadtparkallee 15 (gegenüber der ehemaligen Montessori-Schule vor den Vogelhäuschen) statt. Da die Parkmöglichkeiten an der Festhalle sind sehr begrenzt sind, sollten besser die Parkbuchten an der Walsroder Straße oder im Rhodehof sowie der Parkplatz im Hagenhof genutzt werden. Der Eintritt ist frei. Vor Ort werden Waffeln gegen eine Spende angeboten. Einlass ab 14.30 Uhr.