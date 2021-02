Auf ein Wort online

Zur Corona-Lage mit Gesundheitsministerin Carola Reimann

Langenhagen. Afra Gamoori, Bürgermeisterkandidatin der SPD Langenhagen, lädt alle Bürger zu einem gemeinsamen Austausch mit Gesundheitsministerin Carola Reimann ein.Am Dienstag, 2. März, um 18.30 Uhr wird Afra Gamoori und die SPD Langenhagen eine Zoom-Konferenz zur aktuellen Corona-Lage und Impfsituation einrichten.Dazu erklärt Gamoori: „Wir bekommen viele Anfragen zur Corona-Situation und zum ThemaImpfen. Wie bekommt man einen Termin? Wann kann man sich überhaupt impfen lassen? Ist der Impfstoff wirklich sicher? Was sind Folgen der Impfung? Um diese und weitere Fragen zu klären, laden wir alle Interessierten herzlich zu unserem Online-Bürgerforum Auf ein Wort - mitGesundheitsministerin Carola Reimann ein.“Auch Tim Julian Wook, Vorsitzender der SPD Langenhagen, freut sich über den digitalen Besuch der Ministerin in Langenhagen. „Wir wollen allen Bürgerinnen und Bürgern in Langenhagen die Möglichkeit bieten, mit unserer Gesundheitsministerin Carola Reimann und Bürgermeisterkandidatin Afra Gamoori gerade in diesen schwierigen Zeiten ins Gespräch zu kommen und ihre Probleme anzusprechen. Wir freuen uns auf den digitalen Austausch und helfen, wo wir können“.Als weiterer Gast wird Regionspräsidentenkandidat Steffen Krach für Fragen undAnregungen an dem digitalen Gespräch teilnehmen. Anmeldungen sind über die Seite der Bürgermeisterkandidatin Afra Gamoori oder unter folgendemLink möglich: https://www.afragamoori.de/termin/auf-ein-wort-mit... Auch per Mail unter folgender Adresse kontakt@afragamoori.de ist eine Anmeldung möglich.Außerdem wird für die Veranstaltung ein Livestream auf den Facebook-Seiten von Afra Gamoori und der SPD Langenhagen zur Verfügung gestellt.