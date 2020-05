Auf Gemeindegesang wird diesmal verzichtet

Anmeldung zur Jubiläums-Konfirmation zu Pfingsten in der St.Pauluskirche

Langenhagen. Am Pfingstsonntag feiert die St. Pauluskirchengemeinde Goldene und Jubiläums-Konfirmation. Wie schon in den vergangenen Jahren lädt die St. Pauluskirche auch in diesem Jahr für Pfingstsonntag zur Jubelkonfirmation ein. Bei schönem Wetter soll der Gottesdienst um 10 Uhr draußen stattfinden. “Dann können wir auch ein Lied singen”, sagt Pastor Foerster. In der Kirche verzichtet die Gemeinde gemäß den Corona-Auflagen auf den Gemeindegesang. Die Gottesdienstbesucher sind gebeten, auf den Abstand zu achten und eine Mund-Nase-Bedeckung mitzubringen. Wer von 50 Jahren konfirmiert wurde oder ein höheres Konfirmationsjubiläum feiert, ist am 31. Mai besonders eingeladen. Auch wer vor 60, 65 oder gar 70 Jahren konfirmiert wurde, kann sich anmelden. Jeder erhält eine Urkunde. Das Gemeindebüro in der Hindenburgstr. 85 ist montags von 10-12 Uhr geöffnet und mittwochs und donnerstags von 16 bis 18 Uhr (Telefon 0511/ 97 39 40). Auch über E-Mail ist eine Anmeldung bis zum 27. Mai möglich: gemeindebuero@st-pauluskirche.de. Am Pfingstmontag findet in der St. Pauluskirche kein Gottesdienst statt. Der regionale musikalische Pfingstabschluss entfällt in diesem Jahr.