Aufschlag für sozialen Zusammenhalt

SPD Langenhagen übergibt Tafel 250 Pakete Waschmittel

Langenhagen. Jetzt hat die SPD Langenhagen der Tafel Langenhagen 250 Pakete Waschmittel übergeben. "Unsere Spendenaktion war damit ein großer Erfolg", sagt Tim Julian Wook Co-Vorsitzender der SPD Langenhagen. „In nur eineinhalb Wochen sind viele Bürger dem Spendenaufruf der SPD für Waschmitte gefolgt. Wir sind begeistert von der großen Teilnahme und dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Sie haben mit dieser Aktion ein Zeichen des Zusammenhalts in unserer Stadt gesetzt." Die zahlreichen Spenden setzen sich sowohl aus monetären Spenden als auch aus zahlreichen Direktspenden von Waschmittel zusammen, die beim Co-Vorsitzenden Wook abgeben wurden. Auch die Co-Vorsitzende Anja Sander ist begeistert von der großen Spendenbereitschaft. Gleichzeitig macht Anja Sander deutlich, dass diese Aktion nur ein Aufschlag der SPD für den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt sei. "Zu Weihnachten bieten sich Spendenaktionen natürlich an, aber auch über das ganze Jahr sollten die Tafel und viele weitere soziale Projekte unterstützt werden." Für die Sozialdemokratin Sander ist klar, dass die SPD eine solche Spendenaktion auch im nächsten Jahr wiederholen wird. Gemeinsam mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Elke Zach verteilten die SPD-Vorsitzenden das Waschmittel an die Empfänger. Elke Zach dankte allen freiwilligen Helfenden der Tafel noch einmal ausdrücklich für ihr Engagement. "Sich für von Armut betroffenen Menschen einzusetzen gebührt größter Anerkennung. Die Tafel ist eine ganz wichtige Einrichtung, die wir weiterhin unterstützen werden." Als Dankeschön überreichten sie den Helfenden der Tafel auch ein Paket Pralinen der die besonderere Weihnachtszeit in diesem Jahr etwas versüßen soll.