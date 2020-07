Aus dem Opern- und Konzertfach

Mezzosopranistin Sandra Fechner am Sonntag, 26. Juli, in der Elisabethkirche

Langenhagen. In der Musikreihe im Gottesdienst der Elisabethkirche am Sonntag, 26. Juli, ab 10 Uhr tritt die Mezzosopranistin Sandra Fechner. Sie wird an der Orgel von Annika McGuigan begleitet. Die deutsche Mezzosopranistin und Altistin Sandra Fechner absolvierte ihr Gesangsstudium in ihrer Heimatstadt Hannover bei Prof.essor Carol Richardson und Professor Jeffrey Smith. Sie ist Preisträgerin des Internationalen Richard-Wagner-Gesangwettbewerbes und des Deutschen Musikrates. Bereits während ihres Studiums erhielt die Künstlerin ihr erstes Gastengagement an der Staatsoper Hannover. Von 2002 bis 2006 war sie festes Ensemblemitglied des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden. Dort sang sie Partien, wie zum Beispel. Dorabella (Così fan tutte), Cornelia (Giulio Cesare), Maddalena (Rigoletto), Suzuki (Madame Butterfly) und Olga (Eugen Onegin).Weitere Gastverträge führten die Sängerin seitdem unter anderem an die Opernhäuser von Hildesheim, Coburg, Schwerin, Hannover, Essen und Leipzig. In der Spielzeit 2009/2010 gehörte sie zum Ensemble der Staatsoper Hannover, wo sie unter anderem. als dritte Dame (Die Zauberflöte), Hänsel (Hänsel und Gretel), Annina (Der Rosenkavalier) und Schwertleite (Die Walküre) auftrat. 2010 debütierte Sandra Fechner als Türkenbaba (A rakes progress) am Stadttheater Hildesheim. Dort folgte 2011 ihr Debüt als Amneris (Aida) in das dramatische Mezzosopranfach.Im Mai 2019 wird Sandra Fechner ihr Haus- und Rollendebüt am Mainfranken-Theater Würzburg mit der Partie der Waltraute in Richard Wagners Götterdämmerung geben.Sie wird unter der Leitung des dortigen GMD Enrico Calesso stattfinden.Neben der Oper liegt ein großer Schwerpunkt ihrer musikalischen Tätigkeit im Konzertbereich. Im Rahmen der Hessischen Maifestspiele sang sie Rossinis STabat Materund im Kurhaus Wiesbaden das dramatische Oratorium JEANNE D'ARC AU BÛCHER von Arthur Honegger.In der Congresshalle Saarbrücken sang sie die Wesendonck-Lieder von Richard Wagner in der Bearbeitung für Alt und Kammerorchester von Hans Werner Henze.2005 war sie im Europäischen Musikfest Stuttgart in der von Dietrich Hilsdorf inszenierten Johannespassion unter der Leitung von Sébastian Rouland zu hören. Ihr Debüt in der Berliner Philharmonie gab sie 2006 in Georg Friedrich Händes Messias unter der Leitung von Jörg-Peter Weigle. Darauf folgten das Requiemvon Giuseppe Verdi, der Elias von Felix Mendelssohn und die Stabat Mater von Antonin Dvorak.Des Weiteren arbeitete die Sängerin unter anderem mit den Dirigenten Ulf Schirmer, Siegfried Köhler, Reinhard Goebel, Matthias Foremny, Christoph Gedschold, Hans Urbanek sowie mit Gerd Albrecht.Derzeit ist Sandra Fechner als freiberufliche Sängerin tätig und lebt in Langenhagen.Die Predigt hält Pastor Torsten Kröncke.