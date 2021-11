Aus der Perspektive der Kleinen und Großen

Fotowettbewerb: Gewinn-Übergabe der Oliven Apotheke

Kaltenweide/Krähenwinkel. Gemeinsam mit allen Gewinnerinnen und Gewinnern des Fotowettbewerbs freut sich Apotheker Jan Waldhecker, Eigentümer der Oliven Apotheken in Kaltenweide und Krähenwinkel, über die wunderschönen und dieses Jahr ganz besonders vielseitigen Fotos für den beliebten „Kaltenweide & Krähenwinkel-Kalender“.Die Gewinnerinnen des Fotowettbewerbs sind die dreijährige Ilaria und ihre Mutter Katharina Pross, die für ihre Fotos auf dem Hof Rotermund einen Gutschein für eine Familien-Jahreskarte für den Erlebniszoo Hannover und einen Picknick-Gutschein für vier Personen der SpeisenWerkstatt aus Kaltenweide gewonnen haben. Auch alle anderen Gewinner und Gewinnerinnen freuen sich über ihre Picknick-Gutscheine.Thema des Wettbewerbs war wieder „Mein Lieblingsplatz in Kaltenweide und Krähenwinkel!“. Dieses Mal – nach vielen pandemiebedingten Einschränkungen – wollte die Apotheke jedoch bewusst die Kinder protegieren, indem sie den kindlichen Blickwinkel ins Zentrum des Wettbewerbs setzte. Gleichzeitiges Anliegen war Jan Waldhecker, dabei die Generationen zusammenzubringen: gemeinsam sollten die Lieblingsplätze aus der jeweiligen Sicht fotografiert werden – oder aber Erwachsene ihre Welt auch einmal aus kindlicher Sicht betrachten. Jan Waldhecker: „Durch den Wechsel des Blickwinkels erleben wir in diesem Kalender nicht nur, wie schön es hier bei uns ist, sondern auch, wie unterschiedlich jeder einzelne Platz wahrgenommen wird. Denn entstanden sind sehr vielfältige, interessante und wunderschöne Perspektiven auf unsere gemeinsame Heimat Kaltenweide und Krähenwinkel.“Glücklich sind dieses Jahr auch zwölf weitere Familien, deren Fotos zwar größtenteils nicht veröffentlicht werden, die jedoch in den letzten Wettbewerbswochen einen Gutschein für Eintrittskarten ins Rastiland gewonnen haben. Diese verloste die Apotheke zusätzlich unter sämtlichen Teilnehmenden, um den Wettbewerb nach der Sommerferien-Pause anzukurbeln.Interessierte können alle 24 Gewinner-Fotos bereits jetzt in den Oliven Apotheken in Kaltenweide (Bertha-von-Suttner-Ring 3) und in Krähenwinkel (Eichstraße 5) bewundern oder ab Mitte November im dann erscheinenden Wandkalender der Oliven Apotheke.