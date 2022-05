15. Mai: Treckerausstellung auf dem Zellerieplatz

Kaltenweide.Der Trecker Club Kaltenweide (TCK) veranstaltet am Sonntag, 15. Mai, wieder eine Treckerausstellung auf dem Zellerieplatz in Kaltenweide.Der Eintritt ist in diesem Jahr frei und los geht es ab 10 Uhr. Neben Bier- und Grillstand gibt es auch wieder ein gut sortiertes Kaffee- und Kuchenbuffett.Es haben sich bereits Teilnehmer mit Treckern aus mehr als 50 Kilometer Entfernung angemeldet, so dass die Besucher sich auf ein breites Spektrum an historischen Teckern freuen kann. Und noch ein kleiner Rückblick: Die Maibaumaufstellung des TCK am 1. Mai war ein großer Erfolg. Bei guten Wetter fanden sich wieder viele Bürgerinnen und Bürger auf dem Maibaumplatz ein.Der Maibaum wurde mit musikalischer Unterstützung des YSO um Punkt 11.30 Uhr im bekannter Weise mit zwei Greifzügen hochgezogen und anschließend im Ständer gesichert.Bis zum späten Nachmittag verweilten die Gäste auf dem Maibaumplatz und an den einzelnen Ständen füs leibliche Wohl.