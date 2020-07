Flughafen: Sommerferienstart in Niedersachsen

Langenhagen, Die Sommerferien in Niedersachsen beginnen. Der Flughafen Hannover ist bereit. Auch wenn der Sommer 2020 anders als geplant verläuft, fliegen wieder Tusende Passagiere ab Hannover in den Urlaub. Nach der langen Corona-Pause hat ein Großteil der Airlines in den vergangenen Wochen ihr Flugangebot wieder aufgenommen, sodass viele attraktive Verbindungen verfügbar sind. Konkret bedeutet das: Im Juli fliegen 20 Airlines zu 50 verschiedenen Zielen. Dabei sind die wichtigsten Destinatio-nen im Tourismusbereich Palma de Mallorca, Kreta sowie die Kanarischen Inseln. Für Geschäfts- und Städtereisende sind die großen europäischen Hubs, wie Amsterdam, Paris und London, direkt erreichbar. Außerdem sind unter anderem verschiedene türkische Ziele buchbar. Alle Non-Schengen Flüge werden ab sofort inTerminal C abgefertigt. Das Terminal wurde Ende Juni 2020 nach umfassenden Sanierungsarbeiten neu eröffnet. Für Passagiere und Mitarbeiter wurden zahlreiche Hygiene-und Schutzvorkehrungen getroffen. Diese stützen sich auf die Empfehlungen der zuständigen Gesundheitsbehörden und ermöglichen ein gesundes und sicheres Reisen. Dazu gehören auch das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in den Terminalsund die mögliche Einhaltung der Mindestabstände.Aufgrund der aktuellen Einschränkungen ist in der Sicherheitskontrolle pro Fluggast nur maximal ein Handge-päckstück zugelassen. Weitere Gepäckstücke müssen beim Check-In aufgegeben werden.Passagiere können sich vor hrer Reise auf www.hannover-airport.de/coronaüber die aktuelle Situation zu informieren.Für die Anreise sollten Fluggäste genügend Zeit einplanen. Parkplätze stehen auf dem Airport-Gelände in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Für Familien, die nicht in den Urlaub fahren, gibt es am Hannover Airport einiges zu entdecken. Seit gestern hat die Aussichtsterrasse wieder geöffnet. Täglich von 11 bis 16 Uhr kann das Vorfeldgeschehen beobachtet werden. Ganz neu: auf interaktivenInfotafeln gibt es viel zu lernen und entdecken. Tickets gibt es im Erlebnis-Shop auf der Airport Plaza. Preise: 2,50 Euro, für Erwachsene und 1,50 Euro ermäßigt. Auch für Fahrradfahrer lohnt sich ein Ausflug zum Flughafen Rund um den Airport gibt es anInfostationen QR-Codes mit vielen interessanten Flughafeninformationen.