Austeilen, Einstecken, Durchboxen

Prominenten-Lesereihe am Flughafen startet am 10. Oktober

Langenhagen. „Erleben & Erlesen“ – die beliebte Veranstaltungsreihe am Hannover Airport geht in die nächste Runde: sieben neue Termine, Prominente aus Sport, Film und TV. Ab dem 10. Oktober gibt es wieder persönliche Geschichten und literarische Leckerbissen in Clubatmosphäre.Rund 120 Gäste haben dann Gelegenheit, ihre Stars in der Eventlocation „Skylight“ hautnah zu erleben. Der direkte Blick auf die Start- und Landebahn sorgt für ein eindrucksvolles Ambiente. Nach der Veranstaltung gibt es die Möglichkeit für Autogramme und Selfies mit seinem Star.Den Auftakt zur Wintersaison 2018/19 macht Henry Maske. Am 10. Oktober spricht der „Gentleman“ über „Austeilen, Einstecken und Durchboxen“. Er war Boxweltmeister im Halbschwergewicht (IBF) von 1993 bis 1996 und gehört zu den international erfolgreichsten und populärsten Sportlern Deutschlands. Heute arbeitet Henry Maske als Unternehmer und Motivations-Experte.Die weiteren Gäste in der Wintersaison sind Ilja Richter, Frank Elstner & Dr. Matthias Reinschmidt, Helmut Berger, Ruth Moschner, Dunja Rajter und Christine Neubauer.Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro.Tickets gibt es ab sofort online auf www.eventim.de und in allen Laporte-Shops in Hannover sowie bei der Buchhandlung DECIUS an der Markthalle und im Erlebnis-Shop auf der Airport Plaza.Weitere Informationen zu Gästen und Terminen finden Interessierte auf www.hannover-airport.de und bei Facebook. Die Termine im Überblick: 10. Oktober Henry Maske,29. November Ilja Richter, 17. Dezember Frank Elstner und Dr. Matthias Reinschmidt, 8. Januar Helmut Berger, 5. Februar Ruth Moschner, 4. März Dunja Rajter, 1. April Christine Neubauer.