Auto im Graben

Godshorn: Fahrer kam von der Fahrbahn ab

Godshorn. Ein Autofahrer kam am Freitag gegen 16.05 Uhr nach Auskunft der Feuerwehr mit seinem VW Polo von der Fahrbahn ab und in einem seitlich verlaufenden Entwässerungsgraben zum Stehen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag der Wagen auf der Beifahrerseite. Der Fahrer lag mehr oder weniger in seinem Fahrzeug. Er war zu keiner Zeit eingeklemmt. Jedoch konnte er sich auf Grund der deutlichen Seitenlage nicht eigenständig aus dem Auto befreien.Der Graben führte durch den stetigen Schneefall am Tag recht viel Wasser. Zunächst wurde deshalb mit einer Rettungsplattform der sichere Zugang zum Fahrzeug geschaffen. Nach einer Ersteinschätzung durch den Notarzt wurde der Fahrer aus dem Auto befreit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.