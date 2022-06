Bäume müssen erzogen werden

Obstbaumschnitt auf den Streuobstwiesen in Godshorn-

Godshorn. Die Initiatorin und Unterstützerin der Streuobstwiesen in Godshorn Am Moore, Ute Biehlmann-Sprung, lud alle Interessierten und Baumpaten zur Veranstaltung „Alles Wissenswertes um den Obstbaumschnitt“ ein.Mehr als 50 Teilnehmer lauschten den interessanten Ausführungen von Andreas Dewald von der Firma Blattwerk über die „Systematik des Obstbaumschnittes“. Die Firma Blattwerk unterstützt und begleitet das Projekt „Streuobstwiesen in Godshorn seit 2022“ mit großem Engagement.Anschaulich erklärte Andreas Dewald den Einfluss der Schnittstärke auf das Wachstum eines Obstbaumes. Der Sommerschnitt dient zur Eindämmung des Wachstums. Zusätzlich begünstigt er die Fruchtgröße und -Farbe und sorgt für bessere Ausbildung der Fruchtorgane des kommenden Jahres. Während der Winterschnitt das Wachstum eines Obstgehölzes. Fazit: stark wachsende Bäume wenig und schwach wachsende Bäume stark schneiden.Auch die Kronenformen (Pyramiden-Hohl-, und kombinierte Pyramiden-Hohlkrone) wurden eingehend erklärt. Näheres Infomaterial dazu bekam jeder Teilnehmer zum Nachlesen in die Hand.Im Anschluss an den Vortrag über das 1 x 1 beim Obstbaumschnitt machten sich Interessierte direkt am Bienenstand auf der Streuobstwiese in Godshorn über Bienen und Imkerei schlau. Die Godshorner Hobby Imker Anja und Ralf Damerow gaben interessante Einblicke in die Imkerei, das Bienenjahr und das Leben der Bienen. Eine Schaubeute erlaubte einen direkten Einblick in das Treiben im Bienenvolk und wer wollte, konnte die Königin auf der Wabe suchen. Die Bienen auf der Streuobstwiese sorgen nicht nur dort für Bestäubung und Ertrag, sondern in allen Gärten Godshorns und Umgebung. Das Ergebnis vom Zusammenspiel von Biene und Blüte findet sich dann auch wieder im Honig, dem Geschenk der Bienen an uns.