Barfuß um den Waldsee

Besondere Reisen am 14. und 15. August

Krähenwinkel (ok). Es ist eine ganz besondere Reise, die am Freitag, 14. August, und am Sonnabend, 15. August, um den Waldsee führt. Barfuß geht es durch die Natur auf verschiedenen Untergründen. Unterwegs gibt es viele Infos rund um das Thema „Gesunde Füße“ und viele kleine Einheiten Fußgymnastik. Am Schluss der Veranstaltung können sich Interessierte so genannte Barfußschuhe/Minimalschuhe anschauen und Fragen stellen. Organisatorin Petra Rost sagt: „Barfußlaufen ist total gesund und für den ganzen Körper positiv.“ Denn die Statik des Körpers beginne bei den Füßen. Anmeldung bitte unter der Telefonnummer (0170) 1 44 80 24. Für ein eigenes Projekt nimmt Petra Rost gern entgegen. Sie freut sich auf viele „Fröhliche Füße“.