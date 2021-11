Barockensemble kommt

Aber: Elisabethkirche sagt Familiengottesdienste ab

Langenhagen. „Schweren Herzens müssen wir die für den zweiten Advent geplanten Familiengottesdienste in der Elisabethkirche absagen. Unser gesamtes Familiengottesdienst-Team ist krankheitsbedingt ausgefallen,“ berichtet Pastorin Bettina Praßler-Kröncke. Alle Gottesdienstbesucher dürfen sich dennoch auf ein besonderes Gottesdiensterlebnis am 5. Dezember freuen.Arne Hallmann, Kantor an der Elisabethkirche, gewann kurzfristig das Barockensemble der Musikschule Langenhagen unter der Leitung von Tatjana Gräfe für die musikalische Gestaltung gewinnen. Der Gottesdienst am zweiten Adventssonntag, 12. Dezember, in der Elisabethkirche beginnt ausnahmsweise erst um 10.30 Uhr.