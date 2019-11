Kita-Kinder besuchten famila-Warenhaus

Langenhagen (ok). Kürbisschnitzen, Herbstbasteln und Malen – bei famila an der Hans-Böckler-Straße war jetzt eine ganze Menge los. Die Kindertagesstätte der Zwölf-Apostel-Gemeinde am Weserweg hatte dem Warenhaus einen Besuch abgestattet, und die Kinder hatten viel Spaß bei den abwechslungsreichen Aktionen.