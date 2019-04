Baustart fürs Fünf-Sterne-Fahrrad-Hotel

Die Zeiten für Radfahrende in Langenhagen bessern sich weiter

Langenhagen. Am Berliner Platz war Baustart für die Fahrradstation am Berliner Platz, die der ADFC Langenhagen wegen der guten Ausstattung vorläufig und intern schon mal als "Fahrrad-Hotel" mit fünf Sternen benannt hat: Mit dieser Einrichtung soll besonders den häufig Radfahrenden, zum Beispiel Pendlern, von aus Langenhagen die Weiterfahrt nach Hannover rein erleichtert werden, auch durch die sichere(re) Aufbewahrung des Rades. Und auch, um Geld zu sparen: Der Bau steht deshalb genau an der Tarifgrenze der Üstra. Da das Gebäude weitgehend aus Fertigteilen errichtet wird, sollte die Fertigstellung und die erste Benutzung schon im Sommer erreichbar sein.