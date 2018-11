Bauwerke und Begegnungen

Jerusalem – St. Paulus-Abendgespräche am 28. November

Langenhagen. Nach Jerusalem entführen Pastor Frank Foerster und sein Kollege aus Isernhagen die Teilnehmer der nächsten St.Paulus-Abendgespräche am Mittwoch, 28. November, in der St. Pauluskirche.Die Pastoren Frank Foerster und Karsten Henkmann waren im August mit den Geistlichen und Diakonen des Kirchenkreises nach Jerusalem gereist. Sie berichten von spannenden fünf Tagen und von Bauwerken und Begegnungen. Mit Bildern werden einige der heiligen Stätten in Jerusalem wie die Kirchen auf dem Ölberg oder die Klagemauer am Tempelberg vorgestellt. Henkmann hat auch mehrere Monate studienhalber in Jerusalem verbracht. Er wird vom Leben in der heiligen Stadt dreier Weltreligionen berichten. Der Bildervortrag beginnt um 19.30 Uhr. Weitere Themenabende in der Reihe “Kirche weltweit” sind im kommenden Jahr geplant. Reiseinteressierte können an dem Abend auch eine Italienreise in die Toskana im nächsten September besprechen. Die Abendgespräche finden im Gemeindehaus in der Hindenburgstraße 85 statt. Interessierte Teilnehmer sind willkommen. Der Eintritt ist frei.