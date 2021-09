Bedürfnisse und Wünsche mitgestalten

Kandidaten für die Seniorenbeirats-Wahl stellen sich vor

Langenhagen. Der Seniorenbeirat der Stadt Langenhagen wird am 14. Oktober neu gewählt. Diese Wahl läuft als Briefwahl. Jeder Senior, der älter als 60 Jahre ist, kann daran teilnehmen und hat damit die Möglichkeit, die Person, die sich bis zum 14.September für die Wahl zum Seniorenbeirate gemeldet hat, zu wählen. So haben unsere Senioren ein Sprachrohr in der Verwaltung der Stadt Langenhagen, um die Bedürfnisse, Wünsche und Wohl der Senioren mitzugestaltenDer amtierende Seniorenbeirat hat sich zur Aufgabe gemacht, allen Kandidaten die Möglichkeit zu geben, sich auf einer Veranstaltung vorzustellenZu dieser Veranstaltung lädt nun der Seniorenbeirat der Stadt Langenhagen alle Ü60-Bürgerinnen und -Bürger zu einer Informationsveranstaltung ein. „Dabei werden wir nicht nur über die bevorstehenden Seniorenbeiratswahl informieren, sondern geben auch allen Bewerbern die Möglichkeit sich vorzustellen“, so der Pressesprecher des Seniorenbeirates Jürgen Miethe.Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 29. September, um 17 Uhr in der Aula des Schulzentrums statt.Die beiden Moderatoren Annika Stegmaier und Marcel Neure werden alle Bewerber in einzelnen Interviews vorstellen. Die Bürger haben dann jeweils zum Ende eines Interviews die Möglichkeit Fragen direkt an den Bewerber zu stellen.Die Veranstaltung läuft nach den 2G-Regeln. Die entsprechenden Nachweise werden am Eingang kontrolliert. Durch die 2G-Regel besteht die Möglichkeit, die maximale Auslastung der Aula an Zuschauern zu erreichen. Eine Anmeldung ist demnach auch nicht Erforderlich.Jürgen Miethe: „ Seien sie aktiv und nehmen an der Briefwahl zum Seniorenbeirat teil. Nur ein starker Seniorenbeirat kann den Rat der Stadt dazu bewegen, die Senioren besser zu verstehen, und damit auch Ihre Lebensqualität zu Verbessern und zu gestalten.“ Insgesamt gibt es 16 Bewerber. Im Einzelnen kandidieren: Ulrike Bodenstein-Dresler, Roger Daum, Erika Döhner, Hans-Joachim Ferle, Holger Finck, Hans-Christoph Greeske, Heike Hartung, Barbara Merkel, Jürgen Miethe, Günther Müller, Thomas Nünke, Frank Sadowski, Michael Schneider, Otto-Ehrhardt Schultz, Axel Twelckmeyer und Rüdiger Walter.