Beete anlegen und Unterstand erweitern

Arbeitskreis "Garten" nimmt am Sonnabend Arbeit auf

Kaltmweide. Der Arbeitskreis „Garten“ des Vereins Bürger für Kaltenweide (BfK) nimmt am Sonnabend, 11. Mai, ab 10 Uhr die Arbeit im Blumen- und Gemüsegarten auf.Dank des guten Wetters wirden zahlreiche Vorarbeiten bereits in den vergangenen Tagen und Wochen von den 14 Aktiven geleistet werden. Am 11. Mai sollen gemeinsam die letzten Beete angelegt, Saaten und Pflanzen in die Erde eingebracht und der Tomatenunterstand erweitert werden. Der BfK und die aktiven Unterstützer des Arbeitskreis „Garten“ würden sich sehr über eine Unterstützung durch weitere Nachbarinnen und Nachbarn aus Kaltenweide oder der näheren Umgebung freuen. Interessenten sind herzlich eingeladen, am Sonnabend, 11. Mai, ab 10: Uhr in den Blumen- und Gemüsegarten zu kommen, den Garten sowie die Aktiven kennen zu lernen. Für die Mitwirkung im Blumen- und Gemüsegarten Kaltenweide ist keine Mitgliedschaft im BfK erforderlich. Der Blumen- und Gemüsegarten finanziert sich aus Mitteln des Ortsrates Kaltenweide sowie durch eine finanzielle Unterstützung der Region Hannover und der Lotto-Sport-Stiftung. Darüber hinaus fördern die Oliven Apotheke Kaltenweide sowie das Dehner Gartencenter Langenhagen das BfK-Projekt. Das Gartengrundstück am Interkulturellen Erlebnispark (IKEP) wird dem BfK durch die Stadt Langenhagen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Nachbarinnen und Nachbarn die am kommenden Sonnabend keine Zeit haben, jedoch Interesse haben, in dieser Saisonim Blumen- und Gemüsegarten mitzuwirken oder sich informieren möchten, können sich jederzeit per Mail (garten@buerger-fuer- kaltenweide.de), Telefon (0511/26 26 59 34) oder über SMS, WhatsApp und Telegram (0151/12 97 50 47) an den BfK wenden.