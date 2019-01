Bei Rot stehen – bei Grün gehen

Gott hat es uns einfach gemacht: 10 Finger, 10 Zehen, 10 Gebote. Um den drohenden Zeigefinger Gottes und den gefühlten Verbotscharakter aus den 10 Gebote zu bekommen, bezeichne ich sie gerne als ‚10 Tipps für ein gutes Leben‘ von Gott. Wir können diese 10 Tipps beherzigen und in unserem Leben einüben. Das bedeutet nichts anderes, als dass ich bei Grün fahre und bei Rot stehen bleibe. Lügen, Stehlen, Töten, Ehebrechen oder neidisch sein, lass ich sein. All diese Verhaltensweisen stehen aus Gottes Sicht für das Rot in unserem Leben. Die Wahrheit sagen, nicht stehlen, nicht töten, treu sein und zufrieden und dankbar sein mit dem was ich habe stehen zum Beispiel für das Grün in unserem Leben aus Gottes Sicht. Ich denke, dass sich die meisten vorstellen können, wie chaotisch unsere Welt wäre, wenn niemand die 10 Tipps Gottes beherzigen würde. Ein Blick auf Volkswagen und deren Volkslügen machen das schnell deutlich.Das Jahr 2019 ist noch jung. Vielleicht nehmen sie sich ganz bewusst vor, die 10 Tipps, die 10 Gebote Gottes in diesem Jahr ganz neu zu beherzigen. Denn nicht nur der anderen profitiert davon, sondern ihr eigenes Leben bekommt eine ganz neue Qualität. Denn das ist ein Hintergrund der 10 Gebote: Gott möchte, dass es ihnen gut geht und, dass sie ein gutes, richtig gutes Leben führen. Sie können natürlich ihre eigenen Regeln schaffen. Aber das führt wie im Straßenverkehr zum Chaos, das Leben zerstört oder sogar beendet. Nicht nur das der anderen, sondern auch das eigene.Marc Gommlich, Pastor