Beier bleibt: Leihe aus Hoffenheim wird verlängert

Hannover. Maximilian Beier trägt auch in der kommenden Saison das 96-Trikot. Der 19-jährige Offensivspieler wird wie bereits in der abgelaufenen Spielzeit von der TSG 1899 Hoffenheim nach Hannover ausgeliehen.

Beier kam Ende August 2021 an den Maschsee und erarbeitete sich schnell einen Stammplatz im 96-Team. In 30 Zweitligaspielen war er an neun Toren beteiligt. Drei Treffer erzielte der Offensivmann, der zumeist auf dem Flügel eingesetzt wurde, selbst, weitere sechs legte er vor. In besonderer Erinnerung blieben Beiers Auftritte im DFB-Pokal. Mit je zwei Toren in den Spielen gegen Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach war er einer der Garanten für das Erreichen des Viertelfinales.

96-Sportdirektor Marcus Mann: „Maxi hat mit seiner Art zu spielen, seiner Schnelligkeit und seiner unermüdlichen Bereitschaft in Hannover schon nach kurzer Zeit viele Sympathien für sich gewonnen. Man konnte sehen, wie er sich über die Saison hinweg immer besser an die Liga gewöhnt hat und daran gewachsen ist. Für die zweite Saison trauen wir ihm absolut zu, noch weitere Schritte zu machen – er ist mit seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende angekommen.“

Maximilian Beier: „Ich hatte vom ersten Tag an das Gefühl, bei 96 sehr gut aufgehoben zu sein. In meiner ersten Saison durfte ich viele Spiele und Erfahrungen machen, die mich in meiner Entwicklung auf jeden Fall weitergebracht haben. Deswegen freue ich jetzt sehr auf mein zweites Jahr in

Hannover und bin gespannt, was es für mich und für uns bereithält. Herzlichen Dank den Verantwortlichen bei 96 und in Hoffenheim, die das ermöglicht haben.“

2018 kam der gebürtige Brandenburger Beier von Energie Cottbus nach Hoffenheim, wo er in seinem Premierenjahr in der U17 direkt Torschützenkönig wurde. Bereits in der Folgesaison 2019/20 kam er im Februar 2020 im Alter von 17 Jahren zu seinem Bundesliga-Debüt. Insgesamt neun Erstligaeinsätze stehen in Beiers Vita. Zudem durfte er in zwei Europa-League-Spielen auflaufen, in denen er zwei Tore und eine Vorlage beisteuerte.

Im vergangenen Oktober absolvierte Beier zwei Spiele im Trikot der deutschen U20-Nationalmannschaft. Hinzukommen acht Einsätze und ein Tor für die U17 des DFB.

Beim 96-Trainingsauftakt am Mittwochnachmittag wird Beier gemeinsam mit seinen alten und neuen Teamkollegen auf dem Rasen der HDI Arena stehen. Die Einheit ist öffentlich, der Zutritt erfolgt über den Nordeingang.