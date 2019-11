Beliebtes Konzert in der Adventszeit

Sonntag, 15. Dezember: Ernst Müller im CCL

Langenhagen. Musikdirektor Ernst Müller bringt am Sonntag, 15. Dezember, ab 16 Uhr bereits zum 30. Mal das beliebte Advents- und Weihnachtskonzert in das City Center Langenhagen. Zum ersten Mal wird dabei das Konzert mit und für die Weihnachtshilfe ausgerichtet. Erneut hat die Schirmherrschaft Bürgermeister Mirko Heuer übernommen. Auch in diesem Jahr hat Ernst Müller dafür ein breit gefächertes Programm auf die Beine gestellt. So werden die Langenhagener Symphoniker unterstützt vom Akkordeon-Club Langenhagen 74 unter der Leitung von Miroslav Grahovac. Die Musiker präsentieren neben klassischer auch traditionelle und weihnachtliche Klänge. Abgerundet wird das Programm durch die Solisten Heide Nünke (Trompete) und Charly Neumann (Geige). Durch das Programm führt, wie bereits in den vergangenen Jahren, Detlef Leonenko. Ein besonderer Dank geht an die Schützengemeinschaft Langenhagen, die das Konzert, wie auch in den Jahren zuvor, tatkräftig unterstützt und wieder Sitzgelegenheiten für die Konzertbesucher bereitstellt.Der Eintritt ist wie jedes Jahr kostenlos, um eine Spende für die Weihnachtshilfe wird gebeten.