„Bella Italia“ im Eichenpark

Anni-Gondro-Pflegezentrum lässt Urlaubsgefühle aufkommen

Langenhagen. Mit einem ganz besonderen Event wartete der Begleitende Dienst des Anni-Gondro-Pflegezentrum mit Unterstützung seiner Ehrenamtlichen mitten in der wunderbaren Sommerzeit auf und versetzte das zahlreich erschienene Publikum in Urlaubsstimmung der besonderen Art. Der Evergreen-Express spielte wie immer gut vorbereitet im mediterran geschmückten Veranstaltungssaal der Einrichtung zahlreiche bekannte Melodien aus und über Italien. Stargäste waren an diesem Nachmittag „Caterina Pavone“ und „Rita Valente“, die wunderbare Gesangseinlagen boten und zum Mitsingen, Schunkeln und Tanzen animierten. Im Wechsel zwischen Musik und dem Ratespiel „Italien-ABC“ unterhielten sie das Publikum auf unnachahmliche Weise und alle amüsierten sich köstlich. Eine herrliche Erfrischung waren auch die leckeren Eisbecher – natürlich mit Schirmchen - die an alle verteilt wurden. Auf Wunsch gab es zusätzlich auch einen Eiskaffee, denn ob es nun an den sommerlichen Temperaturen oder am „Italien-Quiz“ lag – der ein oder andere kam beim „Dolce Vita“ doch ins Schwitzen. Alles in allem ein sehr gelungener Nachmittag, der unbedingt auf eine Wiederholung im kommenden Jahr hoffen lässt.