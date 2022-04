Beschluss über Konzepte

Kirchenkreissynode: Sitzung am 6. Mai in der Martinskirche Engelbostel

Langenhagen/Wedemark. Der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen, dem 18 Kirchengemeinden in den Kommunen Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und Wedemark angehören, steht vor einer herausfordernden Aufgabe: Vor dem Hintergrund knapper werdender Ressourcen werden im kommenden Planungszeitraum, der die Jahre 2023 bis 2028 umfasst, strukturelle Veränderungen notwendig.In mehrjähriger Arbeit haben verschiedene Arbeitsgruppen und Fachausschüsse diese Strukturanpassungen vorbereitet und zuletzt in Teilkonzepten für die verschiedenen Handlungsfelder im Kirchenkreis formuliert. Dabei war die Frage leitend, wie die Verkündigung des Evangeliums an die etwa 45.000 evangelischen Christinnen und Christen im Kirchenkreis weiterhin gelingen kann.In ihrer Sitzung am Freitag, 6. Mai, in der Martinskirche in Engelbostel wird sich die Kirchenkreissynode mit diesen Konzepten befassen und darüber beschließen.Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr. Der Synode (früher Kirchenkreistag) gehören gewählte Vertreterinnen und Vertreter aus allen 18 evangelischen Kirchengemeinden im Kirchenkreis an.