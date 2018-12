Besondere Musik an Silvester

Weihnachten und Jahreswechsel in St. Paulus

Langenhagen. In den Tagen rund um Weihnachten ist in der St. Paulusgemeinde in der Hindenburgstraße 85 wieder Hochsaison. Es finden viele Gottesdienste statt. Zugleich werden Einladungen in die Nachbarschaft ausgesprochen. Am vierten Adventsonntag können die Besucher sich in der St. Pauluskirche durch viel Gesang auf das Fest einstimmen. Um 10 Uhr laden Pastor Frank Foerster und Carolin Ratsch und Katrin Riedelt vom Kirchenvorstand zu einem „Singegottesdienst“ ein. Im Mittelpunkt steht die Vorfreude auf Weihnachten und eine Geschichte, in der eine Bienenwachskerze und die Kirchenmaus eine Rolle spielen.Am Heiligen Abend kommen die Kinder in der Christvesper um 15.30 Uhr zu ihrem Recht. Sie können das Krippenspiel schauen, das gut 20 Krippenspielkinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren eingeübt haben. Es heißt „ohne Engel geht es nicht“ und ist eigens für diese Aufführung von Anke Kappler und Bianca Norberg geschrieben worden. In der zweiten Christvesper um 17.30 Uhr wird der Kirchenchor singen. Wer an einer Christmette teilnehmen möchte, kann um 23 Uhr nach Godshorn gehen, wo in der Kirche zum Guten Hirten Orgel und Trompete erklingen. Auch in der Elisabethkirche wird eine Christmette angeboten.An den beiden Weihnachtsfeiertagen gibt es eine Kooperation mit der benachbarten Emmausgemeinde. Am ersten Weihnachtsfeiertag lädt Pastor Foerster beide Gemeinden um 10 Uhr zum Weihnachtsgottesdienst mit Heiligem Abendmahl ein. Im Gegenzug sind beide am Zweiten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr in die Emmauskirche im Sonnenweg 17 eingeladen. Besondere Musik erklingt wieder am Silvesterabend. Am 31 Dezember musizieren um 18 Uhr Dieter Klaus Peise und Ensemble in der St- Pauluskirche mit Violinen, Viola da Gamba und Basso continuo. Im Gottesdienst mit Pastor Foerster wird Musik aus Renaissance und Frühbarock zum Altjahresabend zu hören sein. Es spielen Karl Ludwig Schmidt, Ann-Sophie Schmidt, Gregor Terbuyken und Dieter Klaus Peise.