Bestandsaufnahme

Langenhagen. Im Rahmen des Netzwerkes Frühe Hilfen in Langenhagen soll eine umfassende Übersicht der Eltern-Kind-Angebote im Raum Langenhagen zusammengestellt werden, sodass Eltern ein leichterer Zugang hierzu ermöglicht werden kann. Sie soll aber auch Fachkräften als Handreichung dienen, um Eltern gegebenenfalls an diese Angebote vermitteln zu können. Deshalb freut sich die Planungsgruppe über Zuschriften mit Informationen von Übungsleitenden, Vereinen, Institutionen, Praxen und natürlich auch Eltern, wann und wo regelmäßige Angebote für Kinder bis drei Jahre und/oder ihre Eltern stattfinden. Nachrichten können an Nina Landers, Familienzentrum.emmaundpaul@evlka.de oder 015156807604 gesendet werden.

Bei weiteren Fragen zu dem Angebot der Frühen Hilfen kann sich an die Netzwerkkoordinatorin Antje Gerlach gewandt werden unter: Antje.Gerlach@langenhagen.de oder (0511) 7307-99 05.