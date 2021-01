Bestell- und Abholservice nutzen

Stadtbibliothek weiterhin für Publikumsverkehr geschlossen

Langenhagen. Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen, bleibt die Stadtbibliothek Langenhagen bis in den Februar hinein weiterhin geschlossen. Alle ausgeliehenen Medien (die vormals im Januar und bis Mitte Februar fällig waren) sind daher automatisch bis 13. Februar verlängert worden. Wenn die Situation es zulässt, wird die Stadtbibliothek Anfang Februar wieder öffnen.Der im November gestartete Bestell- und Abholservice kann natürlich weiterhin genutzt werden. Infos wie bestellt werden kann, finden Interessierte unter: www.langenhagen.de/stadtbibliothekWer Lesestoff in Form von eBooks nutzen möchte, kann dies in der Onleihe machen. Unter www.onleiheniedersachsen.de stehen mehr als 150.000 Medien zum Download bereit. Darunter auch viele Romane und Kinderbücher. Die Benutzernummer ist die Nummer vom Leseausweis und das Passwort ist voreingestellt das Geburtsdatum rückwärts (JJJJMMTT).