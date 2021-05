Bestes Ergebnis seit DEL-Zeiten

Eishockey: Spitzenergebnis bei Trikotversteigerung der Scorpions

Das Ergebnis dieser Trikotversteigerung war der äußerst erfolgreichenEishockeysaison der Hannover Scorpions mit der Vizemeisterschaft der Deutschen Oberliga angemessen. Sämtliche Trikots waren bis zum Schluss der virtuellenVersteigerung am Sonnabend um 18 Uhr ersteigert worden. Dabei ging kein Trikot für weniger als 200 Euro an den Erwerber. Das Gesamtergebnis war das beste seit DEL Zeiten. Bei der exzellenten von Niklas Bröckel und Steffen Wiebe organisierten Versteigerung, in der noch einmal die unglaubliche Saison und die tollen Tore im Fokus standen, waren neben Trainer Tobias Stolikowski alle Spieler, die noch nicht nach Hause gefahren waren, anwesend. Patrick Schmid und Robert Peleikis werden nächste Saison für andere Clubs auflaufen.